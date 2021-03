Un projet de santé communautaire avec les habitants

Travail social

par Laure Martin

Le Village 2 santé, centre de santé communautaire situé depuis 2016 à Échirolles (Isère), a été pensé comme un lieu où exercent ensemble des professionnels de santé et des travailleurs sociaux.

Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, du social et de l’éducation populaire du Village 2 santé, se sont regroupés sous une forme associative et ont réfléchi pendant quatre ans, avec les habitants du quartier, au projet de santé à mettre en œuvre pour répondre au mieux à leurs besoins . « Dès la conception du centre de santé, il y a eu une volonté d’avoir des travailleurs sociaux au sein de la structure, accessibles sur orientation des médecins ou directement », rapporte Jérémy Petit, accompagnant en soin social. À l’issue de la première année, les professionnels ont constaté que si les médecins et paramédicaux faisaient des soins de premier recours, les acteurs du social effectuaient quant à eux du social de premier recours.Agir contre le renoncement aux soinsL’ensemble de l’équipe travaille notamment à la lutte contre le renoncement aux soins. La localisation de la structure y participe puisqu’elle se situe en plein cœur …