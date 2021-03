Repérer les profils toxiques

Management

par Moufida Ali Soudja

Nous passons une grande partie de notre vie au travail. Lorsque l’on se retrouve à côtoyer une personne toxique, notre quotidien peut vite se transformer en un véritable calvaire. C’est généralement votre instinct qui tire la sonnette d’alarme.

On ressent comme un malaise avec cette personne, notre système d’alarme émotionnel se met en route : « boule au ventre, nausées, oppression thoracique, impatience, toutes ces manifestations corporelles sont autant de symptômes qui doivent vous alerter. Au niveau émotionnel, un sentiment jalonne très souvent les personnes qui côtoient ces profils : la culpabilité et une atteinte à notre estime de soi. Il est indispensable de ne pas se laisser manipuler et de sortir de l’emprise.Identifier les signesUn collègue toxique ne laisse personne indifférent. Sur son lieu de travail, on retrouve des personnes silencieuses qui travaillent sans rien demander, des personnes charismatiques qui monopolisent l’attention, les revendicatifs qui en veulent en permanence à leurs supérieurs et puis il y a ceux qui ne laissent personne indifférent. Ils sont très appréciés par certains et détestés par d’autres. Si vous avez un collègue qui cristallise les passions aussi …