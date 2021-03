Santé

par Christelle Destombes

Dynseo élargit sa palette de jeux de stimulation cognitive : après des applications mobiles destinées aux professionnels pour diagnostiquer et combattre les maladies dégénératives, la société propose désormais des jeux pour tous, pour stimuler tout en amusant.

Pour faire face à l’ennui lié aux confinement, couvre-feu, stop-and-go engendrés par l’actualité sanitaire, le psychiatre Nicolas Neveux préconise de décliner les 3 P : « plaisir, personne, progresser ». « Partagez des activités de groupe avec la famille. Des jeux avec vos enfants, ou votre conjoint », conseille-t-il sur son site internet. Persuadée que le jeu est le mode naturel d’apprentissage, la société Dynseo propose une palette de jeux adaptés à différents publics avec des « coachs » dédiés : Édith, pour les personnes souffrant de troubles cognitifs (Alzheimer, Parkinson, et autres maladies neurodégénératives), Coco pour les enfants de 5 à 10 ans, et Joe, labellisé MedAppCare, pour entraîner son cerveau en prévention. Jeux de coaching cérébral, créés par la société Dynseo : Joe (prévention), Coco (enfants), Édith (seniors avec troubles cognitifs importants). Disponible sur téléphone (iOS, Android) et …