Les réseaux de santé montent en puissance en Occitanie

Santé

par Solange de Fréminville

La maison des réseaux, à Montpellier (Hérault), est devenue l’une des têtes de pont de Réso Occitanie, qui fédère depuis deux ans les réseaux de santé de cette région (cancers, périnatalité, soins palliatifs…). Ces regroupements ont permis de renforcer leur présence sur le territoire en les structurant et en montant des actions communes.

«Dans la maison des réseaux, on partage les informations, les soucis, les questions, ça permet d’avancer plus vite. » Christian Préfaut, pneumologue et président du réseau Air+R consacré aux maladies respiratoires, préférait retrouver ses collègues autour d’un café. Depuis que sévit la pandémie de Covid-19, c’est plutôt au téléphone ou en visio que se déroulent les échanges. En attendant que revienne la convivialité regrettée, il mesure à quel point occuper des locaux communs depuis près de six ans a suscité une dynamique collective. D’autant que, dans la même période, il a fondé, avec d’autres réseaux de santé, la fédération Résod’Oc à l’échelle de l’ex-région Languedoc-Roussillon, qui ensuite a fusionné avec Résomip, déployée en Midi-Pyrénées, pour donner naissance en 2018 à Réso ­Occitanie .« Nous avons augmenté notre puissance de travail en nous regroupant », estime Christian Préfaut. De la recherche de …