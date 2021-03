Le CESP, une mesure incitative contre la désertification médicale

Santé

par Nathalie Levray

Bourse sous condition, le contrat d’engagement de service public « new-look » peut être conclu depuis le 20 mars 2020.

Qu’est-ce qu’un contrat d’engagement de service public ?Un contrat d’engagement de service public (CESP) est un contrat conclu entre un étudiant en médecine ou en odontologie de deuxième ou troisième cycle et son unité de formation et de recherche, ou entre une agence régionale de santé (ARS) et un médecin ou un chirurgien-dentiste diplômé hors Union européenne et autorisé à suivre en France un parcours de consolidation des compétences.Le signataire s’engage à poursuivre ses études ou son parcours puis à exercer ses fonctions à titre libéral ou salarié dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, dans le cadre des conventions applicables et pour une durée égale à celle pendant laquelle une allocation lui a été versée et d’au moins deux ans (code de l’éducation, art. L.632-6, R.631-24, R.631-24-6 à R.631-24-8).Quelles sont les conditions financières applicables à un …