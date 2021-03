Pour la Fnadepa, les ARS doivent être pilote unique de l’autonomie

Autonomie

par Nathalie Levray

Dans la perspective des élections présidentielles, la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) a pris date en présentant à la presse ce 10 mars une « plateforme politique » de 25 propositions pour bien accompagner les personnes âgées. Parlant pour sa paroisse, elle réclame un financeur unique du champ gérontologique en réservant aux conseils départementaux un rôle de co-construction dans la répartition territoriale de l’offre médicosociale.

C’est une Fnadepa remontée et déterminée qui a présenté aux journalistes sa « plateforme politique » pour « réformer durablement l’accompagnement des personnes âgées ». « Nous ne nous résignons pas ! », clame Jean-Pierre Riso, président de la Fnadepa, confirmant le message délivré, en présence de la ministre Bourguignon la ministre de l’Autonomie à propos du report de la loi Grand âge, lors de son colloque annuel sur les politiques vieillesse. Sa directrice, Annabelle Vêques, insiste sur le rôle « d’agitateur » de la fédération qui regroupe 1 200 directeurs et directrices d’établissements : « il est nécessaire de faire bouger les lignes et de maintenir la pression », a-t-elle martelé. Les 25 propositions de la fédération seront d’ailleurs transmises « dès aujourd’hui, à l’ensemble des acteurs institutionnels en charge du secteur », a affirmé Jean-Pierre Riso.Pas d’idées neuves…Le parti-pris de la plateforme est d’associer …