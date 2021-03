Des services publics transfrontaliers

Régions

par Solenn Paulic

Près d’un tiers des citoyens de l’Union européenne (UE) vivent ou travaillent dans des régions frontalières. Le Comité des régions veut améliorer l’accès aux services publics pour ces habitants.

Les élus du comité en ont discuté début février en session plénière. Ils demandent un cadre juridique plus solide, des structures permanentes telles que des points de contact transfrontaliers ainsi qu’un soutien financier par le biais de l’initiative européenne React-EU (« Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe », un programme doté de 47,5 milliards d’euros sur sept ans), afin que la coopération transfrontalière reparte sur des bases plus solides après la pandémie de Covid-19, qui altère actuellement leurs relations.Coopération transfrontalièreCes points de contact permettraient d’échanger les expériences et de discuter des « difficultés auxquelles les collectivités locales et régionales sont confrontées sur une frontière », explique l’auteur tchèque de l’avis, Pavel Branda. Il s’agirait aussi de « coordonner l’application de la législation de l’UE et d’œuvrer à la suppression …