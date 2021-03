« Un honneur qu’il n’y ait plus aucun enfant à l’hôtel » – Arnaud Simion, vice-président du CD31

[Entretien] Protection de l’enfance

par Michèle Foin

Arnaud Simion, vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne en charge de l’enfance et de la jeunesse. Alors que le Gouvernement annonce vouloir interdire le placement des enfants pris en charge par l’ASE dans les hôtels en 2022, l’élu insiste sur la politique volontariste du conseil départemental de la Haute-Garonne menée depuis 2015.

Il n’y a aujourd’hui plus aucun enfant dépendant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) hébergé à l’hôtel en Haute-Garonne. Quelle était la situation lorsque vous avez pris vos fonctions ?À notre arrivée en avril 2015, nous avons ressenti un vrai malaise parmi les professionnels de l’ASE. Près de six cents jeunes étaient alors logés à l’hôtel. Nous avons donc lancé un audit du service, en même temps que le législateur préparait la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance, en y associant tous les professionnels et les associations partenaires.Quelles mesures avez-vous prises suite à cette évaluation ?Il fallait à tout prix créer des places ! Et pas uniquement en maison d’enfants à caractère social (Mecs). Les jeunes de 16 à 17 ans aspirent à davantage d’autonomie et rejettent les foyers. Nous avons donc diversifié les modes d’accueil : nous avons créé des places en Mecs, mais aussi au sein des foyers jeunes …