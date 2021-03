Santé

Système de santé : tester ce que pourrait être demain

par Nathalie Levray

De nouveaux modèles de prise en charge sanitaire, sociale, médicosociale et de financement sont expérimentés en application de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il contient en lui-même la mutation des organisations et des méthodes de travail des administrations, et amorce les futures transformations du système de santé autour de la pluridisciplinarité et de la forfaitisation.