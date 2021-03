Collectivités et santé : passion ou mariage de raison ?

Santé

par Géraldine Langlois

La crise sanitaire liée au Covid-19 a percuté le système de santé à tous les niveaux. Face aux difficultés inédites qu’elles ont rencontrées dans ce domaine, les collectivités ont improvisé, à la marge de leurs compétences ou même en dehors. Elles ont étendu leurs compétences, pour améliorer le bien-être de leur population et l’attractivité de leur territoire. Certaines en réclament davantage, via la différenciation ou même la décentralisation des politiques de santé, ce qui pose des enjeux importants d’équité entre les territoires.

Durant la crise sanitaire, les collectivités locales et territoriales « ont été mises de côté dans les décisions mais elles ont été en première ligne dans la gestion des conséquences de la crise et de ses impacts sur la population », a souligné Pascale Echard-Bezault, directrice de la santé publique à Évry-Courcouronnes (Essonne) lors d’un webinaire organisé en décembre par l’association Fabrique territoires santé (FTS). Elles ont fait la preuve, selon elle, de leur agilité, de leur réactivité et de leur capacité à mobiliser les ressources et les acteurs locaux, notamment parce que tous se connaissaient déjà et travaillaient, parfois, déjà ensemble. Les territoires ont ainsi démontré leurs capacités d’« assembleur de politiques publiques », a résumé Laurent Chambaud, directeur de l’École des hautes études en santé publique (EHESP). La crise sanitaire a aussi fait goûter les collectivités à des facilités administratives …