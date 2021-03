Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine associe santé et attractivité

Santé

par Géraldine Langlois

Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a fait le choix de s’engager fortement sur des actions de santé, via une feuille de route et des moyens dédiés. Il considère cette question comme un facteur important d’attractivité de son territoire.

Bien qu’ils ne disposent que de peu de compétences en matière de santé, certains conseils régionaux s’y engagent fortement comme celui de Nouvelle-Aquitaine. « C’est une préoccupation pour les habitants, dont la moyenne d’âge est plus élevée que dans beaucoup de régions européennes, et qui ont des difficultés pour consulter certains médecins. L’offre de soins constitue un facteur de qualité de vie et d’attractivité du territoire qui influe sur la capacité des entreprises à recruter. Aussi, les hôpitaux, les cliniques et des entreprises spécialisées rassemblent 10 % de l’emploi régional », explique Françoise Jeanson, conseillère régionale déléguée à la santé.Feuille de routeLe conseil régional dispose d’un service dédié à la santé et, s’est doté d’une « feuille de route » 2018-2021, déclinée en quatre « chantiers ». En premier lieu, indique Françoise Jeanson, « nous intervenons dans la lutte contre la …