Ségur, acte 2

Santé

par Christelle Destombes

Annoncé en juillet dernier, le plan d’investissement de 19 milliards pour le système hospitalier a pris une tournure plus concrète ce 9 mars : en visite à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), Jean Castex en a présenté les grandes lignes et validé le projet de réhabilitation de l’hôpital, qui « illustre parfaitement ce que la réforme des investissements Ségur changera concrètement dans les territoires ».

En compagnie d’Olivier Véran, ministre de la Santé, de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, le Premier ministre a présenté le plan d’investissement : pour la reprise de la dette hospitalière, 6,5 milliards seront mobilisés sur dix ans pour la « restauration de la capacité financière des établissements de santé » (13 milliards avaient annoncés en juillet). Près de 9 Mds sont consacrés aux nouveaux investissements dans les établissements de santé et en ville, dont 6,5 pour appuyer des projets de transformation de l’offre de soins. Pour la rénovation ou la création de places en Ehpad, 1,5 Md sont annoncés sur 5 ans. Enfin, 2Mds sur 3 ans sont dévolus à la transition numérique.Exit le CopermoLe Comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins (Copermo), dont la mort …