Solidarité

par Christelle Destombes

Pour lutter contre la solitude des personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques, ce réseau social européen et francophone propose un espace sécurisé pour échanger, en toute bienveillance.

Les personnes en situation de handicap ou atteintes d’une maladie chronique se sentent seules : 53 % des allocataires de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) souffrent d’isolement « en termes de qualité des relations de leur famille et de leurs amis », selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) parue en décembre dernier .Stent.care, un réseau social créé par des patients pour des patients, offre un lieu d’échange sécurisé et solidaire pour rencontrer, partager et améliorer le quotidien. Patients, associations de patients, aidants ou professionnels médicaux et paramédicaux peuvent s’y inscrire pour trouver (ou dispenser) une écoute bienveillante.Une bulleLe réseau a été créé par Lucio Scanu, qui souffre d’une maladie rare pour laquelle il a subi quarante-six hospitalisations et passé près de dix ans à l’hôpital… « Vivre le handicap est d’une difficulté sans …