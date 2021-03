Allemagne : compétences étendues des autorités régionales et locales

[Vu d'ailleurs] Santé

par Géraldine Langlois

Fédéralisme oblige, les régions allemandes, les Länder, disposent de compétences très étendues en matière de santé. Les communes jouent également un rôle local important. Ce système décentralisé présente aussi des faiblesses.

Le caractère fédéraliste de l’État allemand se répercute, selon Patrick Hassenteufel, professeur de science politique à l’université Paris-Saclay et à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, sur la répartition des responsabilités en matière de santé entre les différentes autorités locales. Elle se distingue de la situation française sur deux points : l’étendue des compétences en santé des autorités régionales et locales et l’autorité hiérarchique exercée dans ce domaine par les Länder sur les communes.Puissants LänderAu niveau des Länder, « les compétences les plus importantes concernent les soins hospitaliers, précise le chercheur. Ils gèrent et financent les hôpitaux publics les plus importants ». En matière de santé publique, l’État fédéral donne de grandes orientations que les Länder doivent appliquer mais chaque grande région définit aussi ses priorités. Au-delà, une grande partie des rapports entre les différents acteurs de …